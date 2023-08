Junta militar do Níger “aberta à diplomacia”

Uma semana depois de ter expirado o prazo para a junta militar do Níger reintegrar o Presidente Mohamed Bazoum, os líderes do golpe dizem que estão “abertos à diplomacia” para resolver o impasse com o bloco regional da África Ocidental.

A informação foi avançada este domingo por um grupo de académicos islâmicos do país, depois de se encontrarem com a junta em Niamey.

“_O general Abdourahamane Tiani declarou que a sua porta estava aberta para explorar a via da diplomacia e da paz a fim de resolver a crise”_, afirmou em comunicado de imprensa o xeique Bala Lau, líder da missão de mediação realizada com o acordo do presidente da Nigéria Bola Tinubu (também atual presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental – CEDEAO).

A visita do grupo de mediação acontece no momento em que a CEDEAO explora opções para restabelecer o regime civil no Níger, incluindo uma potencial intervenção militar, na sequência da destituição do Presidente Bazoum a 26 de julho.

As ruas de Niamey estiveram calmas este domingo, depois de o exército ter dispersado uma manifestação de apoio ao presidente deposto. Pouco depois, milhares de pessoas assistiram a um concerto de apoio aos oficiais do exército que derrubaram o governo.