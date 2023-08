Festival Sziget contra a guerra na Ucrânia

O festival Sziget, considerado o mais importante evento musical da Hungria, está contra a guerra na Ucrânia.

Este ano, mais de dez artistas ucranianos atuam no festival. A maior parte foi transportada para o evento por uma ONG criada por trabalhadores da indústria musical despedidos durante a guerra. Mais nem tudo são más notícias.

Sofiya Pylypenko, vocalista do grupo Promsonya, conta que as pessoas na Ucrânia interessaram-se mais pela música ucraniana do que antes. “Foi por isso que comecei a atuar mais e tenho ouvintes mensais em diferentes plataformas”, destaca.

No meio do público há muitos ucranianos que agora vivem longe de casa. A situação não foi esquecida pelo festival, que convidou a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Ernő Simon, porta-voz da agência, explica que “já não se trata de distribuir alimentos ou cobertores na fronteira ou nos diferentes pontos de chegada. Ao fim de um ano e meio, trata-se de ajudar os refugiados a integrarem-se na sociedade”.