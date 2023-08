Como a captura de carbono pode ajudar a manter as energias fósseis na matriz de energia do futuro.

Os principais cientistas climáticos do mundo são claros. Se quisermos evitar as consequências mais calamitosas do aquecimento de nosso planeta, devemos cortar radicalmente as emissões de gases do efeito estufa e obter a mesma eficiência em retirar o dióxido de carbono da atmosfera quanto temos feito para colocá-lo.

Se painéis solares e turbinas eólicas brotarem como cogumelos, atingir o “líquido zero” exigirá a captura de grandes quantidades de emissões de atividades difíceis de descarbonizar, como a fabricação de cimento. Manter as temperaturas baixas também exigirá aspirar grandes quantidades de carbono do ar. Hoje, os projetos dedicados a essas tarefas são muito insignificantes para chegar perto de atingir esses objetivos. Os EUA estão agora liderando um esforço global para mudar isso.

1. Quanto mais captura de carbono é necessário?

De acordo com uma avaliação dos esforços de remoção de carbono globalmente, atualmente cerca de dois bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono estão sendo removidas por ano. A grande maioria disso é alcançada por meio do manejo da terra – principalmente o plantio de árvores.

Os pesquisadores por trás do relatório, liderados pela Smith School of Enterprise and the Environment da Universidade de Oxford , concluíram que, para evitar que as temperaturas subam 2 graus Celsius acima dos níveis de meados do século 19 até 2050, seria necessário um esforço gigantesco. O dobro de carbono precisaria ser removido anualmente até aquele ano usando árvores e solos, disseram eles, e cerca de 1.300 vezes mais teria de ser sugado usando novas tecnologias.

2. Por que plantar um zilhão de árvores a mais não nos levaria mais longe?

Todo mundo gosta da ideia de plantar mais árvores para extrair carbono do ar por meio da fotossíntese. Mas há um limite para esta solução. Pesquisadores estimaram que o reflorestamento e outras “soluções climáticas naturais” poderiam produzir 37% dos cortes necessários até 2030 para colocar o mundo no caminho certo para cumprir as metas do Acordo de Paris de 2015. Mas tanto plantio de árvores provavelmente exigiria terras de alta qualidade com três vezes o tamanho da Índia.

Enquanto isso, o aquecimento global tornou ainda mais difícil proteger as florestas que já temos, na Amazônia e em outros lugares. Temperaturas mais altas ressecam a vegetação, deixando-a combustível. Entre os países recentemente afetados por incêndios florestais estão Grécia, Portugal, Canadá e Estados Unidos. O número de incêndios e a área de floresta queimada dobraram no oeste dos Estados Unidos entre as décadas de 1980 e 2010. Além do mais, as árvores precisam de décadas para começar a reduzir o CO₂ na escala necessária – tempo que o mundo não tem para eliminar as emissões.

3. Quais são as outras opções principais?

Existem dois métodos principais, conhecidos como captura e armazenamento de carbono (CCS) e captura direta de ar (DAC). A captura e armazenamento tem recebido a maior atenção até agora, em grande parte porque foi promovida pela indústria de combustíveis fósseis como a opção que resolverá os problemas de emissões.

4. Como funciona o CCS?

Pense num aspirador de pó colocado em cima de uma chaminé. A CCS envolve a coleta de CO₂ à medida que é emitido por uma grande fonte de poluição – por geradores que queimam combustível fóssil para produzir eletricidade ou por fábricas ou outras instalações industriais – e depois enviá-lo para uso em outro lugar ou para armazenamento no subsolo. A tecnologia data da década de 1970, quando as empresas petrolíferas nos EUA perceberam que colocar CO₂ em poços de petróleo envelhecidos permitiria que extraíssem um pouco de petróleo extra. Eles descobriram que o carbono permaneceu preso na rocha circundante. Então, na década de 1990, quando o clima se tornou uma preocupação pública, a gigante petrolífera norueguesa Equinor ASAcomeçou a afundar CO₂ em reservatórios salinos para evitar o pagamento de um imposto sobre o carbono. Desde então, a CCS tem sido discutida como uma forma de limitar os danos causados pelos combustíveis fósseis sem ter de abandoná-los.

5. Qual é o desafio para CCS?

O custo. Desde 2010, dezenas de projetos foram arquivados porque a tecnologia era muito cara. Após quase 50 anos de uso comercial, existem apenas cerca de 40 instalações de grande porte que possuem CCS; ao todo, eles capturam cerca de 45 milhões de toneladas de carbono anualmente, ou cerca de 0,1% das emissões globais. A CCS também se opõe a muitos ativistas climáticos. Eles dizem que as empresas de energia estão usando a perspectiva do CCS para retardar a transição para uma economia totalmente renovável. O grupo Friends of the Earth chamou o apoio do governo do Reino Unido a dois projetos de CCS de “uma tentativa de dar um brilho verde ” a um plano para conceder centenas de novas licenças para a produção de petróleo e gás no Mar do Norte.

6. Porque o CCS é importante?

Para além da industria petrolífera, algumas indústrias cruciais, como a produção de aço e cimento, dependem de processos químicos baseados em carbono ou temperaturas que são difíceis de alcançar, exceto pela queima de carbono, cientistas do clima e muitos governos, empresas e investidores admitem que o CCS será uma componente inevitável para se chegar a zero emissões.

7. O que é captação direta de ar?

Se o CCS é um aspirador de pó numa chaminé, o DAC é um aspirador ao ar livre. Limpar o carbono dessa maneira é uma tarefa muito mais difícil: embora quase um quinto do gás que sobe pela chaminé de uma usina de queima de carvão seja dióxido de carbono, a atmosfera contém apenas cerca de 0,04% de carbono. Laboratórios de pesquisa e startups estão desenvolvendo métodos DAC concorrentes usando uma variedade de reações químicas. (Uma das características notáveis do carbono é a facilidade com que se liga a outros materiais.) Em alguns casos, o produto é reciclado para fins comerciais em produtos como produtos químicos industriais ou plásticos. Em outros, ele é armazenado permanentemente sob o solo, como no CCS.

8. Quais são os desafios para o DAC?

Mais uma vez, a indústria mal está na infância. Menos de duas dezenas de usinas operam em pequena escala. A maior, na Islândia, retira do ar e armazena geologicamente cerca de 4.000 toneladas de carbono anualmente. Isso é uma quantidade igual apenas às emissões anuais de 250 cidadãos americanos médios. o DAC é extremamente caro.

9. Existem outros métodos de captura de carbono?

Sim, embora nenhum deles tenha se mostrado mais prático do que CCS ou DAC, e alguns apresentam maiores riscos ou incógnitas.

• Bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS): Primeiro, são cultivadas plantas que absorvem carbono. Então essa biomassa é queimada para gerar energia. Essas emissões são capturadas e enterradas, criando um sistema de energia com carbono negativo. Tal como acontece com o reflorestamento, seriam necessárias grandes quantidades de terra de alta qualidade.

• Sequestro de carbono no solo: fazer mudanças nas práticas agrícolas, incluindo o aumento do uso de culturas de cobertura e a restauração de pastagens, pode aumentar a quantidade de carbono armazenado no solo.

• Intemperismo aprimorado: minerais de silicato, como basalto, absorvem carbono quando expostos ao ar. Alguns cientistas propuseram que triturar essas pedras em pó e espalhá-las por grandes áreas poderia acelerar esse processo. Triturar e espalhar a pedra pode envolver grandes gastos de energia, mas o aumento do rendimento das colheitas pode ser um benefício.

• Fertilização oceânica: em teoria, adicionar ferro às águas oceânicas poderia promover o crescimento de plantas que podem absorver carbono e armazená-lo no fundo do mar. Na prática, tem havido preocupações sobre os efeitos colaterais e se funcionaria .