Cabo Verde: Festival Internacional de Musica Baía das Gatas homenageia cantor Bana

A 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que acontece na ilha de São Vicente, é uma homenagem ao cantor cabo-verdiano Adriano Gonçalves, mais conhecido por Bana, falecido há dez anos. A segunda noite do festival arrancou com o tributo a Bana, apelidado também de “O rei da Morna”. Os artistas Leonel Almeida, Dany Silva e Jeniffer Solidade, acompanhados pela Banda Monte Cara cantaram as músicas que ficaram imortalizadas na voz do Bana.

A cantora Jeniffer Solidade, que conviveu com o Bana, disse à RFI na praia da Baía das Gatas que foi uma honra participar da homenagem ao Rei da Morna

“Senti uma honra muito grande. Bana é e será sempre um ícone da música de Cabo Verde, da morna principalmente”, disse a cantora Jeniffer Solidade,

Também, o cantor Leonel Almeida mostrou-se feliz ao homenagear o Bana 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.

Sinto-me muito feliz, porque convivi com o Bana há mais de 30 anos. Ele é que me levou para o conjunto musical ‘Voz de Cabo Verde’. Sinto-me na obrigação de participar nas actividades da banda Monte Cara que é da família do Bana. E, Bana é o nosso rei” disse o cantor Leonel Almeida.

O maior e mais antigo Festival Internacional de Música em Cabo Verde que acontece na praia da Baía das Gatas, termina na noite deste domingo, com o desfile de artistas e bandas, os nacionais são Ceuzany, Dino d´Santiago, Yuran Beatz, Ary Beatz & Mc Acondize; da Jamaica vem Protoje e de Portugal, Plutónio, rapper português, com ascendência moçambicana.