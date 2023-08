Angola assume presidência do Conselho de Ministros da SADC

Angola assumiu a presidência rotativa do Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que decorre em Luanda, com foco no capital humano e financeiro.

Trata-se da terceira vez que Angola assume a presidência rotativa da organização, cargo que já ocupou em 2002-2003 e 2011-2012, respectivamente.

A cerimónia da passagem da pasta decorreu no quadro da 43ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, que decorre a 17 do corrente mês sob o lema: “Capital humano e financeiro: Os principais factores para a industrialização sustentável da região.

A passagem de pasta foi orientada pelo ministro da Integração Regional e Francofonia da República Democrática do Congo, Antipas Mbusa Nyamwisi.

Na ocasião, o chefe da diplomacia angolana, Téte António, frisou que o objetivo da organização passa por aliviar e erradicar a pobreza, elevar os padrões de vida das populações, promover o emprego produtivo, gerir sustentavelmente os recursos naturais e aprimorar a complementaridade entre estratégias nacionais e a agenda regional.

A reunião do Conselho de Ministrosdecorre a porta fechada, devendo analisar assuntos relativos ao apoio financeiro, instrumentos jurídicos de cooperação da região, bem como a avaliação sobre a implementação do processo de reestruturação da SADC.