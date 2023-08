A turbulência dos mercados na China aumenta a pressão sobre o governo para agir e afecta os mercados internacionais

Sinais de alerta estão surgindo nos mercados financeiros da China, deixando os investidores cada vez mais preocupados com a saúde da economia e intensificando a pressão sobre os formuladores de políticas para agir.

Preocupações renovadas sobre o setor imobiliário, pagamentos não cumpridos por um dos maiores gestores de patrimônio privado do país, perdas sem precedentes em fundos de hedge focados na China e a ameaça de deflação se combinaram para desferir um golpe no sentimento dos investidores. Um indicador de ações chinesas listadas em Hong Kong caiu novamente na segunda-feira e agora é o pior desempenho deste mês entre 92 medidas globais de ações monitoradas pela Bloomberg. O yuan offshore caiu para seu nível mais fraco este ano.

Os fundos globais foram vendedores líquidos de ações chinesas onshore pela sexta sessão consecutiva na segunda-feira, ajudando a colocar o índice CSI 300 de referência no caminho para apagar todos os ganhos vistos desde que os principais líderes do país prometeram políticas pró-crescimento na reunião do Politburo em 24 de julho. Desde então, os dados económicos mostraram que a recuperação está perdendo força, com os investidores preocupados com o fato de as medidas de Pequim para conter a desaceleração terem-se mostrado insuficientes, lentas demais.

Os problemas na Country Garden Holdings Co. estavam em foco novamente na segunda-feira, com suas ações caindo 18% depois de fechar abaixo de HK$ 1 pela primeira vez na semana passada. Os títulos caíram profundamente, indicados abaixo de 10 centavos.

Sinais de estresse no setor bancário paralelo da China também alimentaram as vendas na segunda-feira. Três empresas disseram na sexta-feira que não receberam pagamentos de produtos emitidos por empresas ligadas ao Zhongzhi Enterprise Group Co., um dos principais gestores de patrimônio privado do país.

Com o aumento dos casos de incumprimento e os dados de crédito decepcionantes de julho, podemos ver um aumento no apoio político para estabilizar o crescimento e garantir a estabilidade financeira”, escreveram analistas do JPMorgan Chase & Co., incluindo Katherine Lei, em um relatório na segunda-feira. “Os potenciais apoios políticos incluem corte de RRR e um programa de resgate LGFV em pequena escala pelo governo. No entanto, não esperamos flexibilização monetária ou estímulo fiscal em larga escala neste momento”.

O índice Hang Seng China Enterprises perdeu 1,8% na segunda-feira, somando-se à queda de 2,9% da semana passada. Incorporadores imobiliários, empresas financeiras e de tecnologia estavam entre os piores desempenhos. O CSI 300 caiu 1,8% antes de fechar 0,7% mais baixo. Está a 1,3% de apagar seu rali pós-Politburo.

Fundos estrangeiros venderam 4,7 bilhões de yuans líquidos (US$ 643 milhões) em ações onshore da China na segunda-feira por meio de vínculos comerciais com Hong Kong. Eles retiraram 25,5 bilhões de yuans líquidos na semana passada, o maior volume desde outubro.

À medida que os investidores estrangeiros perdem o interesse na China, os fundos de hedge que visam a segunda maior economia do mundo estão pagando o preço. O número de fundos hedge ativos com foco na China caiu pela primeira vez desde pelo menos 2012, com apenas cinco novos fundos lançados este ano até junho, segundo dados da Preqin Ltd. Outros 18 fundos foram liquidados, mostram os dados.