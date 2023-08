Windows 10 vai receber uma app dedicada aos backups do utilizador

A Microsoft tem procurado tornar a vida mais simples aos utilizadores em momento chave. Aqui falamos, por exemplo, dos backups, que ainda são um processo que não é dos mais diretos como acontece em outros sistemas operativos. Depois de chegar ao Windows 11 a app dedicada a este processo, esta parece agora ter dado o salto para o Windows 10.

Ainda que não receba mais novidades, o Windows 10 ainda está a ser mantido pela Microsoft por mais alguns anos. A gigante do software quer garantir que o seu sistema ainda está pode ser usado em toda a sua plenitude e sem trazer novos problemas ou situações anormais.

Assim, e ainda que com alguma surpresa, surge agora uma novidade nas builds de teste do Windows 10. Esta não é mais do que a transposição de uma das mais recentes novidades, a app dedicada aos backups do sistema da Microsoft.

Foi com a build build 19045.3391, lançada esta semana, que a Microsoft marcou este caminho. Esta está ainda a ser avaliada e provavelmente desenvolvida, mas deverá chegar aos utilizadores finais dentro em breve, provavelmente numa das próximas atualizações que será lançada ainda este ano.

Ainda que esteja num estágio muito inicial, tudo aparenta que esta proposta do Windows 10 seja em tudo similar ao que está no sistema mais recente da Microsoft. Permitirá guardar no OneDrive pastas, aplicações, credenciais e configurações do sistema atual do utilizador.

Curiosamente, e porque esta app não funciona da forma esperada, há já alguma especulação sobre o propósito da Microsoft. Há quem avance que a Microsoft prepara uma forma de ser muito mais simples migrar os utilizadores para o Windows 11, fazendo uma instalação nova se sem qualquer histórico.

A chegada desta app e do que traz para os utilizadores do Windows 10 é uma notícia importante. Traz para este sistema uma app que muitos esperavam há já muitos anos e que aparentemente tardava a chegar.