Seis mortos após naufrágio de barco no Canal da Mancha

Seis pessoas morreram e mais de 50 foram resgatadas depois de um barco que transportava migrantes ter afundado no Canal da Mancha. O acidente aconteceu na madrugada de sábado.

De acordo com as informações avançadas pela Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte, as vítimas são homens afegãos, com cerca de trinta anos.

Os socorristas tentam encontrar um ou dois passageiros ainda desaparecidos. As buscas envolvem navios franceses e britânicos e um helicóptero.

Este novo acidente no Canal da Mancha acontece numa altura em que o partido conservador britânico tem procurado impedir a travessia de pequenas embarcações, através de uma série de políticas que têm sido criticadas por não conseguirem travar o fluxo de migrantes.

Desde 2018, mais de 100 mil migrantes atravessaram ilegalmente o Canal da Mancha em pequenas embarcações.