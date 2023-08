Executivo angolano reafirma aposta no desenvolvimento do país

O Governo angolano está a intensificar as acções para o desenvolvimento do potencial económico do país e dos cidadãos, com vista a garantir o progresso, a segurança alimentar e nutricional, reafirmou, este domingo, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano.

Falando na abertura da II Reunião Orientadora para a Cooperação Económica e Comercial Angola-China, o ministro de Estado reiterou que o Executivo angolano tem procurado melhorar o ambiente de negócios como condição fundamental para a contínua atracção de investimentos e de parcerias estratégicas dos diferentes domínios.

José de Lima Massano manifestou o desejo de Angola em continuar a aprofundar as relações comerciais e financeiras com entidades públicas e privadas da República Popular da China.

Segundo o governante, a presença da China em Angola e dos seus empresários tem vindo a contribuir significativamente para novas infra-estruturas pelo país, facto que tem permitido ao Governo angolano melhor servir os desígnios de desenvolvimento sócio-económico de Angola.

Sobre a II Reunião Orientadora para a Cooperação Económica e Comercial Angola-China, o ministro de Estado considerou que a mesma representa um marco importante para os dois países, no quadro do compromisso de preservar e manter os mecanismos de cooperação, de longa data, entre os dois países.

Por sua vez, o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, frisou que o seu país e Angola estão a perspetivar e alinhar o aprofundamento das relações de cooperação, particularmente sobre a segurança alimentar.

Neste particular, o governante chinês avançou que o 20 ° Congresso Nacional da China propõe a construção de um novo paradigma de desenvolvimento e promovendo a abertura ao exterior de alto nível, facto que proporcionará a Angola e a outros países do mundo um mercado mais amplo e aprofundado no desenvolvimento.

De acordo com o dirigente chinês, a escala de comércio bilateral entre os dois países tem crescido de forma constante. As trocas comerciais realizadas em 2022 atingiram 27 mil milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Angola tornou-se no segundo maior parceiro comercial da China em África, depois África do Sul. Na lista dos principais parceiros comerciais da China em África consta também a Nigéria, o Egipto e a República Democrática do Congo.

No entanto, estima-se que na totalidade do comércio da China, o continente africano aparece em sexto lugar com apenas 3,83% da totalidade do comércio internacional do país.