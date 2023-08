Angola: Sonangol lança emissão de obrigações no valor de Kz 75 mil milhões

A petrolífera nacional, Sonangol, vai lançar, amanhã segunda-feira, a primeira emissão de obrigações, no valor de 75 mil milhões de kwanzas, através da oferta pública de subscrição.

O anúncio da petrolífera nacional, a que a ANGOP teve acesso, faz menção que a dívida obrigacionista de 75 mil milhões de kwanzas será ao preço unitário de 10 mil kwanzas, correspondente a 7.500.000 obrigações, à taxa de juros de 17,5% ao ano.

A oferta de Obrigações Sonangol 2023-2028 destina-se a pessoas singulares ou colectivas que sejam residentes ou tenham estabelecimento em Angola.

O Banco Fomento Angola (BFA), o Standard Bank e a Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários serão os intermediários responsáveis pela colocação das obrigações.

De acordo com a nota, esta emissão enquadra-se na estratégia da empresa de diversificar as suas fontes de financiamento, permitindo alavancar as suas operações e investimentos estratégicos.

Segundo o comunicado, a visão da Sonangol é tornar-se numa companhia de referência, no continente africano, comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento do país.