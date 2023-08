Angola preside à reunião do Conselho de Ministros da SADC, nas vésperas da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo

O presidente do Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Téte António, afirmou, este domingo, que a região registou, em 2022, um crescimento económico na ordem de 4,8 por cento, ligeiramente acima dos 4,7 por cento registados em 2021.

O presidente do Conselho de Ministros da SADC , que falava durante a sessão ordinária do organismo, frisou que, não obstante os desafios que a região enfrenta face a um contexto global adverso, houve um crescimento económico assinalável.

Téte António destacou, igualmente, a redução dos défices orçamentais em vários Estados-Membros, como reflexão de uma gestão orçamental prudente num contexto de restrições e de choques negativos.

O responsável apontou ainda que o défice da balança corrente em percentagem do PIB da região melhorou ligeiramente de 4,3 % do PIB em 2021 para 4,1 % do PIB em 2022.

Segundo Téte António, embora os dados acima referidos sejam encorajadores, há muito por se realizar em busca do aprofundamento do processo de industrialização dos mercados, uma vez que os riscos que pesam sobre as previsões tendem para o lado negativo.

“Incluindo as tensões geopolíticas, a insegurança alimentar, a potencial instabilidade financeira decorrente da contração da política monetária e o aumento dos níveis de endividamento, o que requer maior empenho e dedicação dos Estados-membros para fazer face ao quadro incerto e bastante volátil do contexto internacional“, sublinhou.

Téte António enalteceu a determinação, a unicidade e a complementaridade de esforços conjugados da missão da SADC em Moçambique, visando combater à ameaça do terrorismo e extremismo violento na província de Cabo Delgado.

O ministro angolano reafirmou a determinação para continuar a apoiar a República Democrática do Congo, com vista a restauração da paz e tranquilidade, na região Leste deste país.

Por sua vez, o ministro da Integração Regional e Francofonia da República Democrática do Congo, Antipas Mbusa Nyamwisi, falou da visão da SADC 2050, Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP 2020–2030), Plano Director de Desenvolvimento de Infra-estruturas Regionais (RIDMP), assim como a Estratégia e Roteiro de Industrialização da SADC 2017-2063.

Participam da sessão de abertura do Conselho de Ministros da SADC representantes dos 16 Estados-membros da organização para analisar os vários documentos submetidos pelos Altos Funcionários do Comité de Peritos da instituição regional.

A 43.ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que se realiza em Luanda a 17 de Agosto, decorre sob o lema “Capital Humano e Financeiro: Os Principais Factores para a Industrialização Sustentável na Região da SADC.

Durante os próximos 12 meses, a Presidência de Angola irá, em conjunto, concentrar as suas atenções e foco no capital humano e financeiro enquanto factores catalisadores da industrialização.