Angola e China passam em revista cooperação bilateral

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, ontem sábado, o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, encontro que serviu para passar em revista a relação de amizade e cooperação entre os dois países.

À saída da audiência, que teve lugar no início da noite no Palácio Presidencial, na capital angolana, o governante chinês não prestou declarações à imprensa.

No quadro da visita de trabalho a Angola, Wang Wentao participa hoje dia 13 na 2ª Reunião da Comissão Orientadora de Cooperação Económica e Comercial Sino-angolana.

Os governos de Angola e da China desenvolvem a cooperação bilateral nos domínios político, diplomático, económico, comercial, cultural, educacional, consular, policial e militar.

A China é o maior mercado de exportação de petróleo angolano, principal país de origem de financiamento e o maior país de origem das mercadorias importadas por Angola.

Ao mesmo tempo, Angola tornou-se no segundo maior fornecedor de petróleo à China no mundo e segundo maior parceiro comercial do país asiático no continente africana.