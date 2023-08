Oito presidentes confirmam presença na cimeira da SADC

Presidentes de oito países já confirmaram a participação na 43ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a decorrer no dia 17 do corrente mês, na capital angolana.

Trata-se dos Presidentes Hage Geingob (da Namíbia), Félix Tshisekedi (do Congo Democrático), Hakainde Hichilema (da Zâmbia), Lazarus Chakwera (do Malawi), Cyril Ramaphosa (da África do Sul), Filipe Nyusi (de Moçambique), Mokgweetsi Masisi (do Botswana) e João Lourenço (de Angola), este último que vai assumir a presidência rotativa da SADC, por um ano.

A informação foi prestada este sábado, em Luanda, pelo secretário nacional da SADC, Nazaré Salvador, durante uma conferência de imprensa destinada a apresentação da cimeira que vai decorrer sob o signo “capital humano e financeiro: os principais factores para a industrialização sustentável na região da SADC”.

Segundo o diplomata, com excepção das Ilhas Comores e do Madagáscar, sancionados por incumprimento no pagamento de cotas anuais, todos os países membros da comunidade farão parte da cimeira.

A título de exemplo, Nazaré Salvador disse que a delegação do Lesoto será chefiada pelo seu Primeiro-ministro, enquanto a das Ilhas Seicheles terá como guia o Vice-presidente deste país.

Durante o evento, com duração de um dia, a República Democrática do Congo passará a presidência rotativa da SADC a República de Angola.

A cimeira da SADC é responsável pela orientação política geral e pelo controlo das funções da comunidade, tornando-se, em última análise, a sua instituição decisória.

A cimeira ordinária realiza-se todos os anos e nela participam os Chefes de Estado e de Governo dos 16 Estados membros, nomeadamente Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seicheles, África do Sul, República Unida da Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.

A mesma conta igualmente com a participação de chefes de organismos continentais e regionais na qualidade de observadores.

A 43ª cimeira será precedida de reuniões de altos funcionários e do conselho de ministros da SADC, que preparam a ordem de trabalhos para os Chefes de Estado e de Governo.

O conselho de ministros supervisiona o funcionamento e o desenvolvimento da SADC e assegura que as políticas são correctamente implementadas.

Este órgão é composto por ministros de cada Estado-Membro, geralmente dos Negócios Estrangeiros, do Planeamento Económico ou das Finanças.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, é uma organização inter-governamental criada em 1992 e dedicada à cooperação e integração socioeconómica, bem como à cooperação em matérias de política e segurança dos países da África Austral.