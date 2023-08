Ministério do Ambiente aposta na recuperação do Parque Nacional do Mupa

A ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, infomou na cidade de Ondjiva, que se está a criar condições para a recuperação do Parque Nacional do Mupa, no Cunene.

Em declaração à ANGOP, Ana Paula de Carvalho disse que, numa primeira fase, serão criadas instalações para acomodar os 44 fiscais, incluindo o administrador, para a recuperação desta reserva natural invadida pela população.

Esclareceu que no parque não existe infra-estrutura, havendo a necessidade de se criar as condições técnicas.

“Temos o conhecimento de ocupações não tituladas de fazendeiros e a comunidade, por se tratar de uma reserva natural vamos avaliar cuidadosamente a realidade antes de se tomar as devidas medidas”, referiu.

Ana Paula de Carvalho disse que a caça ilegal e o abate indiscriminado de árvores ameaçam a extinção de várias espécies, situação que requer intervenção urgente das autoridades, para a protecção da fauna e da flora.

O Parque Nacional do Mupa, localizado no município do Cuvelai, província do Cunene, ocupa uma área de seis mil 600 quilómetros. Foi estabelecido como Reserva de Caça em 1938 e transformado em parque nacional em 1964, para proteger a girafa angolana. Os animais que caracterizam o parque são o leão, o leopardo e a hiena.

Constituído como Reserva Internacional, o parque serve de corredor endémico para a circulação de animais da Namíbia, Angola, Zimbabwe e Botswana, por dispor de pasto e recursos hídricos essenciais.