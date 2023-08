iPhone 15 não será o único com USB-C. Apple pode fazer mudanças a modelos da geração anterior

O iPhone 15 pode ser revelado já em setembro, em linha com o habitual calendário tecnológico da Apple. Espera-se que a substituição da porta Lightning por uma USB-C, para cumprir as novas regras da União Europeia, seja uma das grandes mudanças. Agora, novos rumores apontam para a possibilidade de a gigante de Cupertino lançar novas versões de modelos anteriores com portas USB-C.

Recentemente, um “informador” partilhou no Twitter (agora X) uma descoberta feita ao analisar o código beta do tvOS 17. No código foi possível encontrar referências a seis modelos de iPhone que ainda não foram lançados: iPhone15,4; iPhone 15,5; iPhone16,1; e iPhone16,2; assim como iPhone14,1 e iPhone14,9.

Como avança o website BGR, as primeiras quatro referências correspondem à próxima geração de smartphones da Apple, no entanto, as outras duas referências podem ser novas versões adicionais do iPhone 14.

A par de teorias que circulam no Twitter acerca desta possibilidade, um “informador” conhecido por Majin Bu avança, numa publicação que acabou por ser eliminada, que a Apple poderá revelar novas versões do iPhone 14 standard e Plus com portas USB-C.

Olhando para a próxima geração de smartphones da Apple, segundo com informação avançadas por Mark Gurman da Bloomberg, a Apple poderá reduzir as molduras em torno dos ecrãs dos modelos Pro e Pro Max do iPhone 15. A mudança que pode também aplicar-se a uma futura geração do iPad.