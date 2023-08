Habitação. Costa diz que Marcelo pode pronunciar-se sobre pacote “depois das férias”

O primeiro-ministro visitou o Teatro Nacional D. Maria II em Lisboa, um dos monumentos que está a ser alvo de um projeto de reabilitação com apoio do PRR.

Questionado sobre os jornalistas sobre o eventual veto do programa Mais Habitação por parte do presidente da República, António Costa afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa tem “as suas competências próprias”.

De férias, o presidente da República disse aos jornalistas na quinta-feira que está a analisar o pacote.

“Só lhe desejava boas férias e que porventura tenha tempo para gozar as férias serenamente. (…) Não haverá problema nenhum se só se pronunciar sobre o diploma depois das férias”, afirmou o primeiro-ministro.

O chefe de Governo não quis especular sobre os possíveis efeitos de um veto presidencial, mas reconheceu que “há uma grave crise nacional” na habitação.

Sobre a Jornada Mundial da Juventude, António Costa afirmou que o Governo faz “prestações de contas” aos portugueses através do Orçamento do Estado e faz um balanço positivo do evento.

O primeiro-ministro considerou que as mensagens do papa Francisco deixou para reflexão “são particularmente importantes, estimulantes e transversais”.