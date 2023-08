Futebol: os campeonatos europeus arrancam para a temporada 2023/2024

França, Inglaterra, Espanha e Portugal, quatro dos principais campeonatos europeus, arrancam nesta sexta-feira para a temporada 2023/2024.

Em França, o primeiro jogo da temporada opõe o Nice ao Lille, clube comandado pelo português Paulo Fonseca.

Quanto ao detentor do título de Campeão, o Paris Saint-Germain entra em acção no sábado, em casa no Parque dos Príncipes, frente ao Lorient.

O PSG, nova fórmula, vai apresentar-se sem Lionel Messi e Sergio Ramos, que saíram, sem Kylian Mbappé, que está posto de parte visto que não renovou o contrato para além de 2024, e certamente sem Neymar e Verratti, cujos nomes estão em cima da mesa para serem transferidos.

O Paris Saint-Germain, sem estrelas, mas com um novo treinador, o espanhol Luis Enrique, e com cinco portugueses, Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos, este último tendo chegado há poucos dias, emprestado pelo Benfica, mas com uma opção de compra obrigatória de 65 milhões de euros.

Em entrevista à RFI, Eric Mendes, jornalista desportivo, aplaudiu a nova estratégia do Paris Saint-Germain, questionando, no entanto, se este era o momento para operar esta verdadeira revolução.

O Paris Saint-Germain defronta o Lorient, clube onde actua o campeão do Mundo francês Benjamin Mendy, que foi recentemente absolvido de acusado de abusos sexuais, após dois anos de vários processos.



Manchester City, novo triunfo na Liga?

O Manchester City começa já nesta sexta-feira 11 de Agosto a defesa do título de Campeão com uma deslocação ao terreno do Burnley.

Recorde-se que o Manchester City perdeu já esta temporada o primeiro troféu da temporada, a Community Shield, a Supertaça inglesa, tendo sido derrotado pelo Arsenal por 4-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar. Pela terceira vez consecutiva os pupilos do treinador espanhol Pep Guardiola perderam esse troféu.

Duelo FC Barcelona-Real Madrid?

Em Espanha o campeonato abre com dois jogos: Almería-Rayo Vallecano e Sevilha-Valência.

Os dois gigantes espanhóis, Real Madrid e FC Barcelona, apenas entram em acção no sábado e no domingo respectivamente.

Os ‘merengues’ deslocam-se ao terreno do Athletic Bilbau, sem o guarda-redes belga Thibaut Courtois, que se lesionou e não poderá dar o seu contributo durante esta época toda.

Quanto aos ‘blaugranas’, detentores do título, deslocam-se ao terreno do Getafe, sem o francês Ousmane Dembélé, que vai reforçar o Paris Saint-Germain a troco de 50 milhões de euros.

Os três grandes na luta pelo título?

Em Portugal, dois dias após o triunfo do SL Benfica por 2-0 frente ao FC Porto na Supertaça, o campeonato arranca com um duelo minhoto entre o Sporting de Braga e o Famalicão.

O primeiro dos ditos ‘três grandes’ a entrar em acção é o Sporting Clube de Portugal que recebe, no sábado, o Vizela, isto enquanto Benfica e FC Porto jogam apenas na segunda-feira respectivamente frente ao Boavista e ao Moreirense.

O SL Benfica vai tentar defender o título conquistado no ano passado à frente do FC Porto, do Sporting de Braga e do Sporting Clube de Portugal.

De notar que os campeonatos alemão e italiano regressam aos relvados a 18 de Agosto.