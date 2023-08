França: Torre Eiffel evacuada durante duas horas após uma ameaça de bomba

A Torre Eiffel e a zona circundante, em Paris, França, foram evacuadas após ter sido recebida uma ameaça de bomba. A informação foi avançada pela BFM TV que citava fonte policial.

As pessoas começaram a ser retiradas de todos os pisos e da praça circundante, pouco passava do meio dia, e o monumento foi encerrado ao público, como “medida de preocupação” escreve o jornal Le Parisien. Às 13:30 todos os visitantes já estavam no exterior do edifício.

No local esteve uma brigada de minas a armadilhas que inspecionou o espaço.

Em declarações ao Le Parisien, fonte oficial da Société d’exploitation du monument (Sete), a entidade responsável pela exploração do monumento, explicou que este “é um procedimento normal neste tipo de situações”.

Por volta das 15:30 o monumento voltou a reabrir as suas portas ao público, sem que nada tivesse sido detetado.

Com quase seis milhões de visitantes em 2022, a Torre Eiffel é um dos monumentos mais visitados do mundo.