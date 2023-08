Reforma militar na China: jogo de poder ou de estratégia?

As Forças Armadas da China acabaram de sofrer a maior mudança de liderança em uma década: dois generais que supervisionavam o arsenal nuclear do país desapareceram dos olhos do público e, sem grandes explicações, foram removidos de seus cargos.

Cercius, uma consultoria com sede no Canadá que monitora a política de elite chinesa, informou em julho que o status de cerca de dez oficiais atuais e aposentados da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular (FFELP) – incluindo seu ex-comandante Li Yuchao e seu vice Liu Guangbin – permanece incerto.

O periódico South China Morning Post, com sede em Hong Kong, informou que Li e seus correligionários estavam sendo investigados pela unidade anticorrupção da Comissão Militar Central (CMC). O principal órgão de defesa da China é presidido pelo presidente chinês, Xi Jinping.

Antes das celebrações de 1º de agosto marcando o aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular (ELP), Xi discursou em diferentes reuniões com o alto escalão militar , enfatizando a “disciplina rígida” e a “liderança absoluta” do Partido Comunista Chinês (PCC) sobre os militares, de acordo com o jornal China Daily, do Partido Comunista.

Onde fica o poder de Xi?

O CMC emitiu diretrizes, instando o Exército a “dissuadir, eliminar e prevenir a corrupção” por uma maior prontidão de combate. Esse movimento, juntamente com a revisão insólita da liderança, provocou especulações generalizadas sobre as implicações e as perspectivas das Forças Armadas da China.

De acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, Wang Houbin, ex-vice-comandante da Marinha, será o novo chefe do FFELP, enquanto Xu Xisheng, do Comando do Teatro Sul, o novo comissário político.

Lyle Morris, membro da diretoria do Centro de Análises da China do Asia Society Policy Institute, comenta que é “muito raro” Pequim substituir dois cargos importantes ao mesmo tempo e nomear funcionários que “têm muito pouca experiência na própria Força de Foguetes”: “É mais um movimento político do que operacional, uma medida paliativa para preencher as fileiras com gente em quem Xi confia.”