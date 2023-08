PR considera ser momento para maior trabalho no campo

O Presidente da República, João Lourenço, exortou ontem, quinta-feira, no Lubango, província da Huíla, os angolanos a arregaçarem as “mangas” e trabalhar mais, sobretudo no campo, com vista a alcançar a auto-suficiência alimentar e diversificar as exportações.

João Lourenço, que discursava na abertura da 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola e 9ª do Fórum Nacional dos Municípios e Cidades de Angola, fez referência à crise alimentar mundial que continua na ordem do dia da agenda global.

Sublinhou o facto de o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia agravar a crise alimentar mundial, por envolver dois dos principais produtores e fornecedores de cereais para o mundo.

Segundo o Chefe de Estado, Angola não é uma excepção diante a crise alimentar mundial e o momento não é de lamentações, muito menos de apontar o dedo a quem quer seja.

Referiu que, face ao conflito Rússia-Ucrânia, o preço dos alimentos de maior consumo, como cereais e não só, vem subindo em todo mundo, com tendência a piorar.

Nesta perspectiva, o Presidente da República frisou que Angola precisa tirar maior proveito possível da abundância e qualidade dos seus solos aráveis, do bom clima, dos imensuráveis recursos hídricos de que o país dispõe e dos recursos humanos jovens para transformar essa riqueza potencial em riqueza real.

“A crise é global e afecta a todos”, exprimiu o Titular do Poder Executivo, afirmando ser este o momento de o Estado reaver as terras que se encontram há décadas na posse dos cidadãos que não as exploram e distribuí-las a quem esteja disposto a trabalhar nelas.

Na sua visão, esses terrenos abandonados devem ser atribuídos aos jovens que se encontram ansiosos nas grandes cidades e queiram experimentar outra realidade, que vai dar mais dignidade as suas vidas.

Segundo João Lourenço, dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura apontam a região da África Subsahariana como a mais atingida pela crise alimentar, onde está a maioria dos países nesta situação.

O Estadista angolano reiterou, por outro, o compromisso do Executivo continuar a desenvolver estratégias para criar um bom ambiente de negócios, diversificar a economia, aumentar a produção nacional, as exportações e reduzir as importações.

Reafirmou igualmente o compromisso do Estado de aumentar as ofertas de oportunidades e postos de trabalho.

O Presidente da República recomendou ainda ao sector bancário para colocar no centro das prioridades a necessidade premente de financiamento à economia real, sem que, para tal, seja necessário um aviso do regulador, porque sem o impulso da banca a economia não cresce.

A terminar a sua alocução, João Lourenço felicitou a organização da Feira, almejando que a edição sirva de um verdadeiro palco onde os diferentes agentes económicos e actores da sociedade civil discutam temas que visam promover as potencialidades e o mosaico cultural existentes no país.

“É nossa convicção que está plataforma será um espaço permanente de reflexão, análise e troca de experiências sobre os desafios da administração local da avaliação do modelo de desenvolvimento dos nossos municípios que permitirá identificar caminhos seguros e sustentáveis de dinamização da economia local, com impacto na vida das famílias e das empresas”, sublinhou .