Porto de Luanda reabre venda de bilhetes para catamarãs

Os serviços de bilhética do Terminal de Passageiros (TP) do Porto de Luanda, suspenso há quatro meses, foi reaberto ao público, desde sexta-feira ( dia 4 de Agosto), depois de as instalações serem reabilitadas, em consequência de um acidente de viação.

O Terminal de Passageiros do Porto de Luanda foi consumido por um incêndio na sequência de um acidente de viação, causado por despiste de um veículo ligeiro na Avenida 4 de Fevereiro, no passado dia 8 de Abril do corrente ano.

O despiste da viatura não afectou as operações de embarque e desembarque de passageiros, nem as de entradas e saídas de catamarãs para Cabinda-Soyo-Luanda e vice-versa, que continuam em funcionamento, mas os serviços de bilhética ficaram reduzidos à venda virtual.

O espaço reaberto dispõe de um serviço de bar/café e instalações sanitárias.

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Luanda ocupa uma área total de 4 158,76 metros quadrados, onde são prestados serviços de comércio, lojas, restauração, além de todo o processo relacionado com o embarque e desembarque de passageiros da ligação Luanda, Soyo, Cabinda e vice-versa.