Países da África Ocidental ordenam ativação imediata de força militar para restaurar ordem no Níger

O presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Omar Alieu Touray, ordenou na quinta-feira a “ativação imediata” de uma força regional para “restaurar a ordem constitucional” no Níger.

“Ordeno a ativação da força de prontidão da CEDEAO com todos os seus elementos imediatamente”, disse Touray na quinta-feira em Abuja, durante uma reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO para encontrar uma solução para a crise no Níger, na sequência do golpe de Estado de 26 de julho.

A CEDEAO tinha apresentado um ultimato aos militares que tomaram o poder, que expirou na passada segunda-feira.

Apesar de ordenar a operação militar, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental afirma manter o empenho “na restauração da ordem constitucional por meios pacíficos”.

Entretanto, o novo homem forte do Níger, o general Abdourahamane Tiani, anunciou na televisão nacional a formação de um governo de 21 membros.