Irão busca apoio da África do Sul para acelerar adesão aos BRICS

O Irão pediu ao governo da África do Sul que apoie a sua “adesão acelerada” ao BRICS, enquanto o bloco de cinco nações se prepara para realizar a Cimeira no final deste mês.

O Irão é um dos vários países que fazem lobby para ingressar no bloco, que deve se pronunciar sobre sua expansão na Cimeira de 22 a 24 de agosto, que será realizada na África do Sul.

“Esperamos que a República Islâmica do Irão obtenha a oportunidade de adesão acelerada aos BRICS” com forte apoio da África do Sul e de outros membros, disse o seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, em entrevista coletiva na capital, Pretória, na quinta- feira .

O Irão também incentiva o BRICS a adicionar outras nações que desejam ingressar, incluindo Arábia Saudita, Indonésia e Emirados Árabes Unidos, pois isso consolidaria ainda mais o bloco, disse Amirabdollahian.

Ele está na Africa do Sul depois de uma conferência realizada em Teerão no início desta semana, onde foram discutidas as perspectivas de cooperação entre o Irão e o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Admitir o Irão provavelmente atrairia a ira dos Estados Unidos, que impuseram sanções ao país. As relações entre os dois estão tensas desde o colapso efetivo em 2018 de um acordo para conter o programa nuclear iraniano.

A expansão do grupo e a provável participação do Irão na cúpula não visam construir um bloco antiocidental, disse o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor , no início desta semana.

Os BRICS representam mais de 42% da população mundial e são responsáveis por 23% do produto interno bruto global e 18% do comércio mundial, dando crédito às demandas por mais influência.