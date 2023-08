Drones assustam em Moscovo e ataques matam na Ucrânia

Um drone caiu no oeste de Moscovo, intercetado pelos sistemas de defesa aérea, segundo informaram as autoridades russas. O presidente da Câmara de Moscovo disse que não houve vítimas.

Os residentes não escondem que têm medo, até porque os ataques estão a tornar-se cada vez mais comuns.

“Claro que tenho medo. Tenho três filhos. Claro que estou preocupado. Já está a acontecer bem perto de nós. Se você me perguntar o que fazer, não sei, provavelmente eles deveriam reforçar a segurança de alguma forma. Eu acredito que já é um sinal sério a ter em conta”, diz Pavel, que mora em Moscovo.

“Drones estão a voar uma vez mais sobre Moscovo. Ficamos com um pouco de medo”, afirma Artemiy Dulisov, habitante da capital.

Os ucranianos dizem que as suas defesas aéreas impediram um ataque russo a Kiev.

Mas em Zaporíjia, um ataque ao principal hotel da cidade, onde estava a maioria dos trabalhadores humanitários, fez um morto e 16 feridos.

Denise Brown, coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, pediu às autoridades russas que parem com os ataques indiscriminados.

De acordo com as autoridades ucranianas, um ataque russo com mísseis supersónicos atingiu uma casa na região de Ivano-Frankivsk, tendo provocado a morte de uma criança.

Em Kherson, os bombardeamentos russos atingiram várias áreas residenciais, matando uma pessoa.