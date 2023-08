Balanço de mortos dos incêndios no Havai sobe para 53

O balanço de mortos subiu para 53 e tudo indica que o número deverá aumentar, uma vez que há ainda zonas da ilha de Maui com focos ativos às quais as equipas de resgate não conseguem aceder.

Joe Biden fala numa catástrofe natural de grandes dimensões. “Estamos a trabalhar tão rapidamente quanto possível para combater os incêndios e deslocar os residentes e turistas. As nossas preces vão para o povo do Havai. Não apenas as nossas orações: todos os recursos que temos serão disponibilizados. As suas casas e lojas foram destruídas, alguns perderam entes queridos, e isto ainda não terminou”, declarou o presidente dos EUA.

Os fortes ventos do furacão Dora alimentaram as chamas que avançaram a um ritmo implacável. Algumas das vítimas mortais foram apanhadas dentro dos veículos.

Várias áreas estão sem eletricidade, o que impossibilita a muitos residentes confirmarem o paradeiro de familiares.