África do Sul e China fecham acordos comerciais no valor de US$ 2,2 bilhões, nas vésperas da Cimeira dos BRICS

Empresas da África do Sul e da China concluíram acordos comerciais no valor de 2,2 bilhões de dólares durante a visita ao país do ministro do Comércio chinês, Wang Wentao .

Os acordos foram feitos numa reunião de um comité económico e comercial conjunto com o objetivo de impulsionar as exportações de manufaturados sul-africanos para a China e o investimento chinês no país da África Austral , disse o ministro do Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul, Ebrahim Patel, a jornalistas na quinta-feira.

Anglo American Platinum Ltd., Glencore Plc, Sappi Ltd. e Pioneer Fishing Ltd. estavam entre as empresas sul-africanas que participaram de reuniões com 50 de suas contrapartes chinesas antes de uma visita de estado planejada pelo presidente chinês Xi Jinping no final deste mês no quadro da Cimeira dos BRICS.

“A China concordou em fazer parceria com os esforços da África do Sul para se industrializar mais e fazer a transição para uma economia manufatureira mais verde”, disse Patel num comunicado divulgado após a reunião.

A África do Sul teve US$ 56,3 bilhões em comércio com a China em 2022, dos quais as exportações para o país asiático representaram US$ 32,5 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O investimento da China na África do Sul está próximo de 200 bilhões de rands (US$ 11 bilhões) em áreas como mineração e manufatura, disse Patel.