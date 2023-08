A economia da Rússia está a caminho de recuperar do impacto das sanções internacionais

A economia da Rússia pode retornar ao seu nível pré-guerra já no próximo ano, à medida que se adapta ao impacto das sanções internacionais, embora o esforço do Kremlin para expandir o recrutamento militar ainda possa desfazer esse objetivo.

A economia expandiu cerca de 4,6% no segundo trimestre e 1,5% na primeira metade do ano, disse o primeiro-ministro Mikhail Mishustin na sexta-feira numa reunião com autoridades. O Serviço Federal de Estatísticas deve divulgar o produto interno bruto do segundo trimestre ainda na sexta-feira.

A escassez cada vez maior de mão-de-obra está aumentando as dificuldades da Rússia, à medida que o Kremlin busca atrair mais voluntários para se juntarem à vacilante invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin, que está agora no seu 18º mês. Isso pode levar a uma mudança em direção a medidas mais seletivas para recrutar pessoas cuja ausência não será sentida com tanta intensidade no local de trabalho.

Putin assinou na semana passada uma legislação que aumenta a idade mínima de recrutamento para 30 anos, de 27 em janeiro, e proíbe os homens de deixar o país depois de receberem um aviso de recrutamento digital. As medidas podem permitir uma “mobilização direcionada” que impulsionaria o crescimento de curto prazo, reduzindo o impacto da escassez de mão de obra e permitindo que a economia atinja o seu tamanho pré-guerra em meados de 2024, de acordo com a Bloomberg.

Ainda assim, é improvável que optar pela mobilização de conscritos reverta o declínio no crescimento de longo prazo.

Os dados do PIB significam que a economia da Rússia se expandiu por quatro trimestres consecutivos, após um declínio de mais de 4% há um ano, desafiando as previsões de uma queda prolongada em resposta às sanções impostas pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O aumento dos gastos com defesa impulsionou a produção industrial , enquanto a demanda do consumidor está ganhando impulso em meio a maiores gastos com apoio social e salários mais altos .

Mesmo assim, o rublo está se aproximando de 100 por dólar depois de enfraquecer quase 25% desde o início do ano, uma queda que a governadora do banco central, Elvira Nabiullina , atribuiu em grande parte à deterioração das condições do comércio exterior.

Embora os fluxos de importações permaneçam estáveis, as restrições às vendas de energia da Rússia, incluindo um teto de preço do petróleo a 60 USD o barril imposto pelos países do Grupo dos Sete, levaram a um declínio constante na receita de exportação que levou o superávit em conta corrente ao menor nível em dois anos .

O Banco da Rússia atualizou recentemente a sua previsão de crescimento para o ano inteiro para 1,5-2,5% em 2023, observando que a produção na maioria dos setores focados na demanda doméstica atingiu ou até superou os níveis pré-guerra. Ele vê um crescimento de 0,5% a 2,5% no próximo ano e de 1% a 2% em 2025.

Os formuladores de políticas alertaram que a “capacidade de expandir a produção na economia russa é cada vez mais limitada pelas condições do mercado de trabalho”, que estão ajudando a alimentar os riscos de inflação juntamente com as sanções e o aumento dos gastos do governo vinculados à guerra.