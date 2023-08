A amizade crescente entre a ultradireita alemã e a China

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) e a China dão liga? Uma legenda alemã de ultradireita e um partido comunista que comanda o capitalismo de Estado na China não soam como aliados naturais. Mas, no final de junho, uma delegação de três membros da AfD viajou à China – a convite oficial de Pequim. Estavam na comitiva que passou uma semana em Pequim e Xangai a líder da bancada parlamentar da AfD, Alice Weidel, e seus colegas deputados Petr Bystron e Peter Felser.

Em entrevista à DW, Felser relata que as tentativas de aproximação da bancada parlamentar da AfD com a China foram no começo “muito difíceis”. Isso mudou no início do verão do hemisfério norte – segundo ele, o crescimento da AfD na pesquisas de intenção de voto a tornaram mais interessante para Pequim.

Felser não quis dizer com quem a delegação da AfD se reuniu na China. Uma pergunta feita pela DW à embaixada da China em Berlim sobre o tema também ficou sem resposta. Mas, segundo uma reportagem da Redaktionsnetzwerk Deutschland, a viagem oficial inclui até uma reunião com um vice-ministro das Relações Exteriores chinês.

Após retornar do país asiático, Weidel deixou claro que seus interlocutores chineses estavam muito bem informados sobre o trabalho da AfD. Ela mesma conhece muito bem a China, onde morou por seis anos e trabalhou para o banco de investimentos Goldman Sachs em Hong Kong. Além disso, Weidel escreveu seu doutorado sobre o sistema previdenciário da China.

Hoje, ela elogia o espírito empreendedor dos chineses. E no Twitter (atual X) ironizou as declarações críticas feitas pela ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, durante sua viagem a Pequim.