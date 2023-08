Petrolíferas interessadas na extração do lítio, um mineral essencial para a transição climática

O lítio é um elemento químico com o número atómico 3 e símbolo Li, abundante na natureza, embora apenas em pequenas concentrações, é um metal alcalino, branco e pouco denso, sendo utilizado para diversos fins, nomeadamente na fabricação de baterias para carros elétricos, paneis solares e turbinas eólicas.

Os maiores produtores de combustíveis fósseis estão interessados em extrair o lítio para entrar na onda da transição energética, só que isso não implica o fim da produção de petróleo. As empresas petrolíferas não estão a falar sobre mineração no sentido tradicional.

As grandes petrolíferas estão interessadas em extrair o lítio a partir dos poços de petróleo procurando maneiras de remover o metal branco prateado necessário em baterias para veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas. O CEO da Exxon Mobil Corp., Darren Woods, disse recentemente a analistas que a companhia petrolífera pode produzir lítio “a um custo muito menor” do que a mineração tradicional. A Chevron Corp. disse que tais esforços se encaixam nas “capacidades centrais” da empresa.

É um sinal de que os pesos-pesados do petróleo finalmente estão vendo vantagens na extração de um mineral há muito associado ao petróleo e ao gás.

O lítio é encontrado em depósitos de água salgada – e em salmoura de petróleo – que existem naturalmente ou como subprodutos em campos de petróleo.

Durante décadas, os perfuradores simplesmente descartaram essa salmoura bombeando-a de volta para o solo e não se preocupando com o lítio. Agora, com o aumento das frotas de veículos elétricos, o que antes era considerado resíduo é agora muito mais valioso.

A salmoura requer um conjunto diferente de ferramentas – especificamente, um tipo de tecnologia em estágio inicial que ainda não foi usada em escala comercial chamada extração direta de lítio, ou DLE. É um processo que dezenas de mineradoras iniciantes estão a desenvolver num esforço para extrair lítio.

Várias empresas petrolíferas estão colocando o seu peso por trás desses esforços. Por exemplo, a Imperial Oil Ltd. tem uma participação de 5% na mineradora canadense E3 Lithium Ltd., que está testando a tecnologia DLE na área de petróleo do Canadá.

Pode demorar um pouco até que as petrolíferas comecem a promover a produção de lítio em escala comercial a partir dos poços de petróleo. Mas isso faz parte dos esforços de sectores com interesses económicos e políticos ligados ao petróleo para, através de novas tecnologias como a captura de carbono e a DLE, manter o petróleo como parte da matriz energética para a transição climática.