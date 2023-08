Os preços ao consumidor nos Estados Unidos sobem moderadamente; inflação subjacente diminui

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram moderadamente em julho, uma vez que os aluguéis mais altos foram compensados principalmente pela queda nos custos de bens como veículos motorizados e móveis, uma tendência que pode persuadir o Federal Reserve a deixar as taxas de juros inalteradas no próximo mês.

O relatório do Departamento do Trabalho nesta quinta-feira também mostrou que as pressões subjacentes à inflação diminuíram no mês passado. O aumento anual dos preços excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia foi o menor em quase dois anos.

A inflação moderada, juntamente com o arrefecimento do mercado de trabalho, reforçou a convicção dos economistas de que o banco central dos EUA será capaz de engendrar uma “aterrissagem suave” para a economia, após um ano de preocupação com a recessão.

“Este foi um relatório de inflação muito encorajador, certamente consolida as expectativas de que o Fed deixará as taxas inalteradas na reunião de setembro”, disse Will Compernolle, macroestrategista da FHN Financial em Nova York.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês passado, igualando o ganho de junho. A habitação representou mais de 90% do aumento do IPC, com os custos de aluguer a aumentarem 0,4%.

Os preços dos alimentos subiram 0,2%. Os preços dos alimentos de mercearia aumentaram 0,3% após ficarem inalterados em junho. Eles foram impulsionados por preços mais altos de ovos, carne bovina, laticínios, bem como frutas e vegetais.

O custo dos produtos energéticos aumentou 0,1%, com o preço da gasolina a subir ligeiramente. Um aumento nos preços na bomba no final do mês provavelmente será refletido no relatório de inflação de agosto.

O IPC avançou 3,2% nos 12 meses até julho. Isso se seguiu a um aumento de 3,0% em junho, que foi o menor ganho ano a ano desde março de 2021. Os preços anuais ao consumidor caíram de um pico de 9,1% em junho de 2022. O Fed tem uma meta de inflação de 2%.

Os mercados financeiros esperam que o banco central deixe sua taxa de juros inalterada na reunião de setembro. Desde março de 2022, o Fed elevou sua taxa de juros overnight de referência em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

As ações dos EUA abriram em alta, enquanto o dólar caiu em relação a uma cesta de moedas. Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram.