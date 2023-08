Namíbia quer comprar energia de Angola

A República da Namíbia tem interesse em importar a energia eléctrica de Angola, pelo facto da sua produção ser em pequena escala, manifestou o presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Administração Pública daquele país vizinho, Hon Natangue Ithete.

Dados recentes, apontam que Angola faz parte do top 10 do ranking mundial dos países que mais contribuíram na geração de energia a partir de hidroeléctricas, resultado dos investimentos feitos no Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca, nos últimos oito anos.

Em termos de produção de energia eléctrica, afirmou o responsável namibiano, Angola está muito próximo de atingir os sete mil megawatts, daí o interesse da Namíbia, que acredita em estabelecer uma pareceria para importar a electricidade de Angola.

Hon Natangue Ithete disse que concordam em trabalhar juntos e, também, fortalecer as trocas comerciais com os países vizinhos, tendo em conta que serão menos onerosas, e facilitará todas as trocas comerciais.

“É necessário fortalecer cada vez mais as relações entre os dois países”, declarou o dirigente, realçando que os povos de Angola e da Namíbia têm uma longa história.

Na ocasião, informou que as trocas comerciais entre os dois países estão muito a quem da realidade, entretanto, pretendem, com o referido encontro, fortalecer e aproveitar do potencial existente entre as partes.

Referiu que Angola pode intensificar as importações de carne de vaca, o que pode diminuir as despesas de importação tendo em conta a proximidade geográfica.

Convidou os angolanos a irem à Namíbia e investirem lá, criando assim parcerias bilaterais que engrandecem as duas economias.

Durante o encontro de trabalho entre as duas delegações, sendo a de Angola chefiada pelo secretário de Estado para Indústria, Ivan do Prado, foram discutidos temas ligados ao plano estratégico para a participação local no programa de desenvolvimento industrial de Angola.