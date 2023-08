EUA e China distanciam-se ainda mais após proibição de investimentos pelos Estados Unidos

Depois de anos colocando empresas chinesas na lista negra e examinando os seus investimentos nos Estados Unidos, o governo Biden está enviando um sinal inequívoco às empresas americanas para desviar os investimentos da China.

Uma ordem executiva emitida pelo presidente Biden na quarta-feira – embora estritamente voltada para tecnologias críticas de ponta com capacidades militares, de vigilância e cibernéticas – visa mais amplamente reordenar o fluxo de capital e conhecimento americano para longe de seu maior rival global .

A ordem proíbe o investimento dos EUA em semicondutores avançados e computação quântica e exige que os investidores americanos notifiquem Washington sobre investimentos em outros tipos de semicondutores e inteligência artificial. Também proíbe cidadãos americanos e residentes permanentes de participar de negócios proibidos.

Ao fazê-lo, disseram funcionários da Casa Branca, a ordem pretende negar à China o know-how, o acesso ao mercado e outros benefícios que as empresas americanas de capital de risco e private equity trazem com seus investimentos. É provável que isso atrapalhe ainda mais as empresas americanas que fazem negócios na China, somando-se ao enfraquecimento do crescimento chinês , os bloqueios da Covid que dificultaram as viagens à China e uma recente campanha de pressão contra os EUA e outras empresas estrangeiras em meio às crescentes tensões entre Washington e Pequim.

A ordem de quarta-feira cai no meio de uma frágil relação entre Washington e Pequim, após meses de tensões contundentes, sobre Taiwan, a guerra na Ucrânia, espionagem e controles de tecnologia. No curto prazo, disseram autoridades e especialistas em segurança, o frágil progresso diplomático dos últimos meses provavelmente se manterá.

O líder chinês Xi Jinping vê uma calma nas relações com os EUA, pelo menos temporariamente, como um impulso para seu prestígio em casa, à medida que a economia entra em deflação enquanto o crescimento vacila e o investimento estrangeiro cai. Um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, Yang Tao , manteve discussões com o Departamento de Estado e outras autoridades em Washington na semana passada com foco principal na preparação de Xi para participar de uma cúpula de líderes da Ásia-Pacífico em San Francisco em novembro e convocar conversas separadas com Biden.

Ambos os lados também avançaram para consertar os canais de comunicação, concordando provisoriamente neste mês em criar grupos de trabalho para discutir questões regionais e marítimas da Ásia-Pacífico, disseram autoridades. Ainda estão em andamento discussões para que a secretária de Comércio, Gina Raimondo , viaje a Pequim, talvez no final deste mês, naquela que seria a quarta visita de uma figura sénior do governo Biden desde junho.

No longo prazo, no entanto, os EUA e a China estão travados numa rivalidade, levando-os a desembaraçar os laços económicos e comerciais que por décadas deram lastro às relações, e as novas restrições de investimento provavelmente acelerarão o ímpeto de separação.

As firmas de capital de risco, que antes invadiam a China energicamente, já recuaram respondendo em parte às tensões cada vez mais agudas; O investimento dos EUA em startups chinesas caiu mais de 30% de 2021 a 2022 e deve cair ainda mais este ano, segundo dados da Crunchbase.

À medida que a ordem executiva tomava forma nos últimos meses, as autoridades chinesas instaram os EUA a não a adotar e acusaram Washington de tentar impedir o desenvolvimento da China. Após a divulgação da ordem na quarta-feira, a Embaixada da China em Washington expressou a decepção de Pequim e disse que os EUA estão armando o comércio e voltando atrás nas declarações para manter as boas relações económicas.

“Os EUA expressaram repetidamente a sua não intenção de ‘separar’ da China, mas o que realmente fez foi repetidamente ‘separar e cortar as cadeias de abastecimento’ da China”, disse o porta-voz da embaixada Liu Pengyu num comunicado. “Os Estados Unidos aumentaram continuamente a repressão e as restrições à China.”

As disputas sobre tecnologia e acesso ao mercado, que ferviam há anos, tornaram-se mais agudas em meados da década passada, depois que o governo de Xi delineou planos para dominar setores de ponta e aumentou a pressão sobre empresas estrangeiras para transferir tecnologias.

As medidas do governo Trump para colocar fornecedores na lista negra das forças armadas da China e intensificar a triagem de investimentos chineses nos EUA foram seguidas por uma ampla proibição do governo Biden sobre a transferência de semicondutores avançados, o equipamento para produzi-los e o envolvimento de cidadãos e residentes permanentes dos EUA naquele setor. Os EUA também conseguiram que aliados seguissem o exemplo.

A China retaliou , introduzindo controles sobre as exportações de minerais essenciais para tecnologias verdes e banindo produtos da fabricante de chips americana Micron Technology em infraestruturas essenciais.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen , em viagem a Pequim no mês passado, tentou acalmar as preocupações chinesas sobre as restrições aos investimentos, então em discussão, e evitar retaliações. Ela disse que explicou que as medidas deveriam ser de escopo restrito e feitas para fins de segurança nacional, não para vantagem económica, e que esperava que Pequim fizesse o mesmo.

Embora a declaração de quarta-feira da Embaixada da China não sugerisse retaliação, as autoridades chinesas disseram que Pequim provavelmente o faria, uma vez que Xi priorizou defender os interesses da China. Se Pequim o fizer, é provável que escolha com cuidado para evitar prejudicar suas empresas e enfraquecer ainda mais a economia.

Uma vulnerabilidade específica para os Estados Unidos são as tecnologias para veículos elétricos e energia solar, onde a China domina as cadeias de abastecimento globais.

Por Editor Económico

Portal de Angola