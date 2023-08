Candidato a presidente do Equador assassinado a tiro enquanto saía de comício

Um candidato à presidência do Equador foi morto a tiro ontem quarta-feira.

Escoltado por seguranças e rodeado de apoiantes, Fernando Villavicencio saía de um comício numa escola em Quito, a capital do país, quando começaram os disparos.

“Rios de prata e riqueza foram parar aos bolsos de criminosos de colarinho branco, de camisa guayabera e até de poncho”, disse o ex-jornalista no seu discurso dentro da escola.

“Porque a corrupção não discrimina. Na corrupção, há criminosos de todas as cores e sabores”, acrescentou.

Villavicencio era uma das vozes mais críticas da corrupção no país. Apresentou várias queixas judiciais contra a elite política do governo do antigo presidente Rafael Correa, incluindo o próprio ex-líder.

O atual presidente Guillermo Lasso sugeriu que o crime organizado estaria por detrás da morte do candidato.

“Garanto-vos que este crime não vai ficar impune. O crime organizado foi longe demais, mas eles vão sentir o peso todo da lei”, assegurou o chefe de Estado.