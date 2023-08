Angola e Japão acordam proteção recíproca de investimentos

Os governos de Angola e do Japão rubricam na quarta-feira, em Luanda, um acordo para a liberalização, promoção e proteção, recíproca de investimentos.

O acordo, testemunhado pelo Presidente da República, João Lourenço, e pelo ministro japonês da Economia, Comércio e Indústria, Nishimura Yasutoshi, foi assinado pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, e pelo embaixador nipónico em Angola, Suzuki Toru.

A cerimónia de assinatura do acordo foi antecedida de uma audiência que o Titular do Poder Executivo concedeu ao ministro japonês que realiza uma visita de três dias à Angola.

O governante japonês declarou, na ocasião, que o acordo vem na sequência da visita de Estado que o Presidente João Lourenço realizou ao Japão em março deste ano.

Nishimura Yasutoshi, que se faz acompanhar de 26 empresários dos vários domínios, disse existir já cooperação notável nas áreas de infraestruturas, com destaque para o porto do Namibe e a formação do pessoal.

Disse esperar que o acordo estimule de facto o investimento japonês em Angola, visando a diversificação económica angolana.

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, declarou que levou cerca de dez anos de negociações para a assinatura do acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos.

Afirmou que a ida do Presidente angolano ao Japão propiciou o clima de confiança junto das autoridades e dos meios de negócios japoneses.