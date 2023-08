A política económica do “nearshoring” nos EUA está a beneficiar a América Latina

Crescem as evidências de que o México e outros países da América Latina são um dos principais beneficiários de uma reformulação nas cadeias de abastecimento globais que está vendo as empresas encontrarem maneiras de se aproximar da economia dos Estados Unidos, um processo conhecido como “nearshoring”.

As exportações totais do México aumentaram 5,8% em relação ao ano anterior em maio, para US$ 52,9 bilhões, a segunda leitura mais alta já registrada, informou o instituto de estatísticas do país na terça-feira.

A segunda maior economia da América Latina continua beneficiando de um aumento nas vendas de produtos manufaturados, que representaram 88,6% de todas as exportações até agora em 2023. Grande parte disso corresponde aos embarques de automóveis para os EUA, que saltaram 31% em valor de um ano atrás.

O México, principalmente os estados do norte, é um destino favorito para empresas que pretendem posicionar as suas operações ou vincular-se a fornecedores mais próximos dos EUA, que muitas vezes significa transferir a capacidade de produção da China para o México. Às vezes, também, são empresas chinesas que se estabelecem no México para evitar tarifas americanas.

Outro sinal de que os esforços corporativos de nearshoring estão contribuindo para o boom das exportações do país, o investimento estrangeiro direto do México aumentou 48% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, subindo para US$ 18,6 bilhões, segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério da Economia do México no mês passado.

O chamado nearshoring está na moda atualmente no México , onde novas fábricas estão surgindo ao longo da fronteira com os EUA, construídas por empresas americanas que estão a reduzir as suas operações na China. Mas o nearshoring também está beneficiando países da América Latina que não estão tão próximos dos EUA.

Empresas globais de tecnologia estão cada vez mais contratando trabalhadores no Chile, Guatemala, Uruguai e outros países da América do Sul e Central para lidar com tarefas de tecnologia como codificação de software. Alguns desses países podem estar a milhares de quilômetros da fronteira dos EUA, mas estão a apenas alguns fusos horários de distância de grande parte dos EUA e da Europa, tornando-os ideais para lidar com qualquer coisa que possa ser feita por telefone ou computador.

Joe Biden declarou num discurso feito ontem que a sua política económica está a criar um renascimento da manufatura americana nos Estados Unidos (clique aqui para mais informações). É possível que grande parte dos ganhos beneficie os países da américa latina.

Por Editor Económico

Portal de Angola