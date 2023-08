Samsung Galaxy Z Fold5 vai ter concorrência a sério? Vem aí o Xiaomi MIX Fold 3

A Samsung é a grande referência do mercado dos smartphones dobráveis. Recentemente apresentou os modelos Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, mas há mais marcas que querem ter uma palavra a dizer. A Xiaomi é uma delas e prepara-se para o lançamento do dobrável MIX Fold 3.

Foi em março de 2021 que a Xiaomi apresentou o seu primeiro smartphone dobrável, o Xiaomi Mi Mix Fold. Esta peça de tecnologia, tal como o segundo modelo apresentado em agosto do ano seguinte Mix Fold 2, tiveram lançamento exclusivo para o mercado chinês, ainda que conseguissem apresentar argumentos que os poderiam colocar lado a lado com o seu maior concorrente.

Lei Jun, CEO da Xiaomi, acabou de anunciar a data de lançamento do Xiaomi MIX Fold 3 nas suas redes sociais, contudo, não ficou claro se esta será uma proposta para o mercado global ou mais uma vez, limitado à China.

Será no dia 14 de agosto, num evento internacional, qua a empresa irá então dar a conhecer todos os pormenores relativos ao novo dobrável, mas também é esperado o anúncio de outros produtos.

Na publicação, Lei Jun afirma, em certa medida, que o seu smartphone dobrável irá ser irrepreensível, sem falhas nas características do produto e que irá definir um novo padrão para os ecrãs dobráveis.

Numa série de imagens relativas a este smartphone, também partilhadas por Lei Jun, podemos ver o destaque que é dado ao módulo das 4 câmaras que têm a parceria com a Leica. A espessura do Xiaomi MIX Fold 3 também parece ser impressionante, com uma estrutura muito fina. Na frente um ecrã que ocupa todo o painel e por dentro o ecrã dobrável.