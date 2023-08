Produção de petróleo dos EUA bate recorde, com o mercado do petróleo em alta. Petróleo Brent a 86.35 USD o barril.

A produção de petróleo dos Estados Unidos neste ano aumentará mais rapidamente do que o esperado anteriormente, fornecendo suprimentos adicionais de petróleo num mercado que se apertou devido aos cortes na produção da Arábia Saudita, de acordo com um relatório mensal da US Energy Information Administration (EIA) divulgado na terça- feira.

Esta manhã o petróleo Brent negoceia-se a 86.35 USD o barril e o WTI (Texas) a 83.10 USD o barril.

A produtividade dos poços acima do esperado e o aumento dos preços do petróleo ajudarão a impulsionar a produção dos EUA para um recorde de 12,8 milhões de barris por dia em 2023, tornando os Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo, a frente da Arábia Saudita. Os EUA tiveram uma média de cerca de 11,9 milhões de barris por dia em 2022.

A produção adicional dos EUA ajudaria a abastecer um mercado que se apertou depois que a OPEP+ cortou a produção para sustentar os preços. A Arábia Saudita, líder do cartel, estendeu recentemente seus cortes de produção de 1 milhão de barris por dia por mais um mês, levando sua produção ao nível mais baixo em anos.

A produção nos EUA e no mundo está prevista para aumentar ainda mais no próximo ano. A produção mundial crescerá para 103 milhões de barris por dia em 2024, um aumento de 1,7 milhão de barris por dia em relação a este ano, disse a EIA. Espera-se que mais de 70% desse crescimento venha de países não pertencentes à OPEP, liderados pelos EUA, Brasil, Canadá, Guiana e Noruega. A produção dos EUA subirá para 13,1 milhões de barris por dia no próximo ano, disse a agência.

Enquanto isso, o consumo de produtos refinados nos EUA este ano será menor do que o esperado anteriormente, disse a EIA. O país usará 4% menos combustível de aviação no terceiro trimestre do que em sua previsão anterior, à medida que o boom das viagens aéreas nos EUA começa a perder força . As previsões da agência para o consumo de gasolina e diesel também foram ajustadas para baixo no terceiro trimestre e no ano inteiro.

Ainda assim, a previsão do EIA para a demanda total de petróleo nos EUA este ano foi aumentada por causa do uso crescente de líquidos de gás natural.