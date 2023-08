Presidente Lula em Angola nos dias 25 e 26 deste mês

O Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, visita Angola nos dias 25 e 26 do mês corrente, confirmou o Ministério das Relações Exterior do Brasil.

Segundo a Rádio Nacional de Angola, que cita aquele departamento ministerial brasileiro, durante a visita os dois países deverão assinar vários acordos de cooperação nas áreas do Turismo sustentável e da Defesa, nomeadamente, a formação e capacitação de tropas angolanas, para integrarem as forças de intervenção rápidas das Nações Unidas.

Angola e Brasil deverão, também, assinar acordos nos sectores dos Transportes marítimos e terrestres e instrumentos para implementação do acordo de cooperação na área da Agricultura irrigada.

Recorde-se que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como uma nação livre, apos a proclamação da independência em 1975, por António Agostinho Neto.