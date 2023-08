Há cada vez mais utilizadores a procurar Smart Sets com smartphones, smartwatches e auriculares

Seja à procura por questões de entretenimento, prática desportiva ou outras utilizações do dia-a-dia, a popularidade dos Smart Sets continua a crescer e há cada vez mais utilizadores.

O Smart Set é o termo utilizado para definir o conjunto de gadgets composto por um smartphone, um smartwatch e auriculares. Segundo das previsões da IDC, até 2027, 35% dos utilizadores de smartphones topo de gama vão utilizar um Smart Set.

A especialista diz que esta tendência está a forçar as principais marcas a criar conteúdos para o seu ecossistema de Smart Sets. Afirma que atualmente 4 mil milhões de consumidores já utilizavam os smartphones como principal equipamento digital pessoal e um portal preferencial para interagir com o mundo digital. Os smartwatches e auriculares passam a ser a expansão de toda a experiência digital que vai além do smartphone.

Em 2022 registou-se uma diminuição, pela primeira vez, das remessas mundiais destes equipamentos portáteis, esperando-se uma recuperação em 2023. A IDC prevê que atinja um total de 504,1 milhões de unidades, num crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior, impulsionado pelos auriculares e smartwatches. Até 2027, com o mercado a crescer anualmente na casa de um dígito, a IDC prevê a distribuição de 629,4 milhões de unidades.

Os auriculares representam este ano, a dados de junho, 62,1% da quota de mercados de wearables, a mesma fatia que vai ocupar em 2027, mas crescendo dos 313 milhões de unidades lançadas no mercado para 390,6 milhões. Veja na tabela em baixo as projeções para os smartwatches e pulseiras inteligentes.