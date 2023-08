Desastres naturais põem a nu fragilidades ambientais de Angola

Angola enfrenta problemas graves ambientais, por causa da poluição atmosférica, da perda da biodiversidade e da gestão de resíduos, lembra a ministra do Ambiente.

O Ministério do Ambiente denuncia a existência de derrames de resíduos no país que contaminam o mar angolano, que podem ter consequências para a saúde humana e para os ecossistemas.

A titular da pasta, Ana Paula de Carvalho, diz que a situação é preocupante, uma vez que o país já atravessa problemas como a poluição atmosférica, a gestão de resíduos e a perda da biodiversidade.

“Temos notícias de derrames de resíduos no país que contaminam as águas nos rios e mares. Este é um exemplo de desastre ambiental que pode ter graves consequências para a saúde e para os ecossistemas. A situação ambiental em Angola é preocupante, pois, o país enfrenta vários problemas como a poluição atmosférica, a gestão de resíduos, a perda da biodiversidade e desastres”, afirma a Ministra angolana do Ambiente.

Ana Paulo de Carvalho acrescenta que, actualmente, a eliminação de resíduos é um dos maiores problemas ambientais que o mundo regista e adverte, ainda, que muitos animais e plantas, nos dias de hoje, estão em risco de extinção, devido aos desastres ambientais.

“Animais e plantas foram eliminados, alguns desapareceram, outros, até aos dias de hoje, ainda correm risco de extinção. A redução ou eliminação de resíduos é um dos maiores problemas ambientais actuais a nível mundial”, sublinhou a governante, Ana Paula de Carvalho.

De acordo com o Ministério do Ambiente, a taxa de reciclagem em Angola ainda é irrisória, comparando com outros países do continente africano, já que todos os resíduos produzidos no país vão para aterros ou lixeiras a céu aberto.