Cimeira da Amazónia: Apelo aos países industrializados para que façam mais para salvar floresta

No primeiro dia da cimeira da Amazónia, os líderes políticos dos países da região pediram às nações industrializadas que façam mais para salvar a maior floresta tropical do planeta.

“A Amazónia é o nosso passaporte para uma nova relação com o mundo, uma relação mais simétrica, em que nossos recursos não são explorados para beneficiar poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos”, disse Lula da Silva, presidente do Brasil.

A cimeira, que decorre na cidade brasileira de Belém, termina esta quarta-feira, dia em que se torna ainda mais internacional. Representantes da Alemanha e da Noruega, os dois maiores contribuintes para o Fundo Amazónia do Brasil, vão estar presentes.

Um grupo de indígenas protestou à porta do local do evento na terça-feira. Seguravam cartazes com mensagens contra o capitalismo, a indústria do petróleo e a exploração mineira de ouro.