Rússia regressa à Lua após quase cinco décadas

Se tudo correr como previsto, a Rússia vai enviar, esta sexta-feira, o primeiro módulo à Lua desde 1976. O Luna-25, fabricado exclusivamente com componentes russos, dirige-se ao Polo Sul lunar, onde irá recolher amostras de solo.

O foguetão Soyuz foi montado no cosmódromo de Vostotchny e estima-se que o trajeto dure de quatro a cinco dias, segundo a agência Roscosmos.

Esta missão revela-se crucial para Moscovo, que procura desenvolver projetos espaciais com a China, numa altura em que as parcerias com o Ocidente estão comprometidas, nomeadamente com a Agência Espacial Europeia, que recusou cooperar neste programa e noutros futuros programas lunares.