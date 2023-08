Por que usuários do Twitter se sentem ‘traídos’ por mudança da marca da rede social

Adeus Twitter, olá X. A mudança não agrada a muitos de seus usuários mais fiéis, e pode haver razões para isso.

Muitos usuários que acessaram o Twitter em 23 de julho encontraram um X preto no canto da guia do navegador, no lugar do passarinho azul que costumavam ver.

Elon Musk, empresário de tecnologia e CTO (Chief Technology Officer) da plataforma de mídia social, surpreendeu quase todos ao anunciar planos de renomear o Twitter, que ele comprou por US $ 44 bilhões em outubro de 2022. A empresa agora se chama X.

Depois de anunciar que a plataforma de comunicação será articulada para incluir uma variedade de serviços futuros – pagamentos, jogos e muito mais – Musk também disse que eventualmente “todos os pássaros” e a marca do Twitter seriam retiradas.

Um dia após o anúncio, a placa do Twitter saiu na sede da empresa em São Francisco, na Califórnia (desde então, ele instalou uma grande placa em forma de X no topo do prédio).