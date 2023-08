ONU: Secretário-geral lamenta que “ordem constitucional” não seja restabelecida no Níger

Na capital do Níger não há sinais de qualquer mobilização das forças de segurança. Na primeira reação oficial desde que a junta militar ignorou o prazo da meia-noite deste domingo para reintegrar o Presidente democraticamente eleito, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) disse que vai reunir na próxima quinta-feira.

Para os Estados Unidos, ainda ainda é possível pôr um fim ao golpe de Estado no Níger através do diálogo. Esta segunda-feira, Matthew Miller, o porta-voz do Departamento de Estado disse que “a janela de oportunidade está definitivamente aberta”.

O Secretário-Geral das Nações Unidas continua mostrar preocupação com a detenção do Presidente Bazoum e com o fracasso do restabelecimento da ordem constitucional no Níger”. António Guterres sublinha “a necessidade urgente de garantir o trabalho humanitário que salva vidas no país”.