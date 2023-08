Covid-19: Ministra garante continuação dos pagamentos de subsídios

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, garantiu, em Luanda, que o pagamento dos subsídios aos profissionais da “linha da frente”, durante a pandemia da Covid-19, vai continuar, em breve.

A informação foi prestada à imprensa pela governante no final de uma reunião com o Sindicato dos Enfermeiros, Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) e os ministérios das Finanças e Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

Explicou que os beneficiados dos subsídios serão os técnicos que trabalharam nos Postos de Vacinação, Centros de Tratamento da Covid-19 e nas Equipas de Respostas Rápidas.

“Queremos tranquilizar os nossos profissionais que a situação será regularizada”, alertando aos profissionais que receberam os subsídios indevidamente vão ter que restituí-lo.

É um trabalho profundo e aturado, disse, pois muita gente, para além daqueles da lista do sindicato, foram encontradas outras irregularidades pelo IGAE e todo trabalho tem que ser feito para haver justiça.

Durante a reunião, além do pagamento dos subsídios da Covid-19, foram igualmente tratados outros assuntos, com destaque ao incremento do salário de base dos técnicos médios de Saúde, actualizações e promoções.

A ministra avançou que foram estudadas várias alternativas de consenso que estão a ser avaliadas no contexto socioeconómico actual e que provavelmente não tenham respaldo neste Orçamento Geral do Estado.

“O Ministério das Finanças ficou de trazer, no próximo encontro, propostas concretas de regulamentação para uma análise em conjunto e encontrar uma solução para esta problemática”, frisou Sílvia Lutucuta.