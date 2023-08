Comércio da China volta a cair, aumentando os receios sobre a recuperação económica

As exportações da China desaceleraram fortemente em julho, enquanto as pressões domésticas pesaram sobre as importações num golpe para a recuperação econômica.

As exportações caíram 14,5% em julho em relação ao ano anterior – a pior queda desde fevereiro de 2020 – enquanto as importações contraíram 12,4%, informou a administração aduaneira na terça-feira. Isso deixou um superávit comercial de US$ 80,6 bilhões no mês. Os números de exportação e importação foram piores do que esperavam os economistas consultados pela Bloomberg.

A queda mais profunda nas importações “é um reflexo da fraca demanda doméstica. O consumo geral e o crescimento do investimento permaneceram bastante fracos na China.

Esperava-se que a recuperação económica da China este ano fosse impulsionada pela forte demanda doméstica, mas uma queda no mercado imobiliário atingiu a construção, enquanto o crescimento do consumo está desacelerando pelo quinto mês consecutivo de queda nas importações.

Alguns economistas também atribuíram o declínio nas importações à queda dos preços das comodities – o que significa que, embora as fábricas chinesas ainda estivessem comprando materiais, o faziam a preços mais baixos. Por exemplo, o valor das importações de petróleo bruto caiu mais de 12% nos primeiros sete meses de 2023 em relação ao ano anterior, mas em volume o petróleo bruto na verdade cresceu cerca de 12% nesse período.

Problemas de demanda

Entre os países mais atingidos devido à situação económica na China estão a Coréia do Sul, Japão, Taiwan, África do Sul e Canadá, que caíram a taxas de dois dígitos. Isso indicou um apetite moderado por produtos eletrônicos e minerais. As importações dos EUA caíram 11,2%, enquanto as da UE caíram 3%.

As exportações, por sua vez, vêm diminuindo devido à desaceleração da demanda no exterior – impossibilitando a manutenção do nível recorde de embarques observado em 2021 e 2022 durante a pandemia.

Os embarques para os EUA baixaram 23,1% em julho, segundo dados da alfândega. As exportações para outros mercados, incluindo Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Asean, UE, Brasil e Austrália, baixaram também de dois dígitos.

Pequim tem procurado maneiras de estimular o crescimento este ano, embora o apoio até agora tenha sido direcionado e limitado. As autoridades anunciaram algumas políticas para aumentar a demanda por casas, carros elétricos e outros produtos.

No mês passado, vários departamentos delinearam um plano para incentivar mais gastos domésticos em tudo, desde eletrodomésticos a móveis. Mais tarde, três agências detalharam medidas para aumentar a fabricação de pequenos bens de consumo – ou o chamado setor de indústria leve, que representa mais de um quarto das exportações da China.