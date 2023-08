Começa hoje a Cimeira para a proteção da Amazónia

A Cimeira da Amazónia convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa hoje, terça-feira, e vai reunir presidentes de países da região amazônica e líderes da África, Indonésia e Europa.

Nesta terça-feira dia 8 de agosto decorre em Belém, no norte do Brasil, uma cimeira regional para fazer emergir consensos sobre a necessidade de salvaguardar a floresta amazónica face ao risco climático mundial provocado pela desflorestação daquela que é a maior floresta tropical e um dos pulmões do planeta.

Neste encontro que reúne pela primeira vez desde 2009 os oito países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica, entidade criada em 1995 para proteger esse espaço que têm em comum, participa nomeadamente a França, cujo território da Guiana abrange uma parte da floresta amazónica.

Para o Brasil, país que possui mais de 60% da área total da Amazónia, trata-se de preparar a COP30 que vai organizar em 2025 e trata-se também de cumprir uma das grandes promessas de campanha do Presidente Lula, a de acabar com a desflorestação até 2030. Neste sentido, durante esta cimeira, ele pretende angariar financiamentos e tornar a proteção da Amazónia um objetivo global.

Ciência diz recear um ponto de “colapso”

De acordo com dados oficiais, só na parte brasileira, já foram destruídos 20% de floresta e cientistas afirmam que se chegarmos aos 25% de desmatamento, a Amazónia vai deixar de absorver dióxido de carbono e vai passar a produzir. Daí que em vésperas desta cimeira, 50 ONGs apelaram os países da região a adoptar compromissos para impedir que se atinja um ponto de “não retorno”.

O Observatório do Clima, uma coligação de organizações ambientalistas do Brasil, faz parte das entidades que têm lançado alertas sobre o risco de “colapso”.

Um combate desigual

A nível interno, o combate ao desmatamento ilegal tropeça contra os interesses dos poderosos sectores do agro-negócio e da mineração, isto apesar nomeadamente de um activismo muito forte dos cerca de 400 povos indígenas ligados a esse território.

De um lado, há um grupo formado por países como Venezuela e Brasil, que têm significativas reservas de petróleo e que não dão demonstrações de que pretendem deixar de explorar os recursos no curto e no médio prazo.

A esse “clube” se somam dois recém-chegados, Suriname e Guiana. Nesses países foram descobertas reservas de bilhões de barris de petróleo nos últimos oito anos e que geraram expectativa sobre um futuro ancorado nos petrodólares.

Do outro lado está a voz dissonante da Colômbia que anunciou o fim da liberação de novas licenças para explorar petróleo no início deste ano como uma forma de mover sua economia na direção da chamada transição energética – a passagem de uma matriz energética focada na queima de combustíveis fósseis para uma baseada em fontes renováveis.

No Equador, país membro da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica, vai ser organizado por ocasião das eleições gerais do próximo dia 20 de agosto, um referendo sobre a continuação da exploração de petróleo na sua parte da Amazónia.