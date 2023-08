Angola assume Comité de Altos Funcionários da SADC

O embaixador angolano Nazaré José Salvador assumiu hoje, terça-feira, a presidência rotativa, por um ano, do Comité Permanente dos Altos Funcionários da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), no quadro da 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, a realizar-se no dia 17, em Luanda.

Nazaré Salvador, que também é o director do Comité SADC em Angola, substituiu o congolês democrata, na coordenação do órgão, na abertura da reunião do comité, que trata de questões operacionais e que prepara a agenda do Conselho Ministros da organização.

De acordo o porta-voz da 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, o embaixador Jorge Catarino Cardoso, os altos funcionários deram o pontapé de saída para a Cimeira do dia 17 de Agosto, com a preparação da agenda para o Conselho de Ministros, marcada para 13 e 14 deste mês.

Afirmou que o documento inscreve questões que permitirão avaliar os progressos alcançados desde a última Cimeira de Kinshasa, realizada no ano passado.

Apontou, entre as questões em debate as orçamentais, incluindo financiamento a vários projectos de integração e o relatório do secretário executivo da SADC sobre o plano de desenvolvimento regional, que assenta nos pilares fundacionais da paz, segurança e governação.

O também director África, Médio Oriente e Assuntos Regionais do Ministério da Relações Exteriores disse estar prevista ainda a avaliação do grau de implementação dos vários projectos de infra-estruturas com impacto na integração regional.

Disse estar agendada também a abordagem sobre o emprego e a empregabilidade e enfermidades e doenças transmissíveis, sobretudo, o HIV/Sida.

Lembrou que a industrialização será o mote de Angola nos próximos 12 meses, tendo como lema “capital humano e financeiro: os principais factores para a industrialização sustentável na região da SADC”.

Integram a organização regional Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Angola assume no mês em curso a presidência rotativa da SADC, para um período de um ano, depois de já o ter feito em 2012.

A SADC é uma organização inter-governamental criada em 1992 e dedicada à cooperação e integração socio-económica, bem como à cooperação em matérias de política e segurança.