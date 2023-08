A República Dominicana a caminho de se tornar uma economia avançada nas próximas décadas

Apesar de ser um dos países mais pobres da América Latina em meados da década de 1960, a República Dominicana fez progressos notáveis em termos de convergência económica e está a caminho de se tornar uma economia avançada nas próximas décadas. De acordo com um relatório do FMI.

O país lidera a América Latina na redução rápida da diferença de rendimento com os Estados Unidos

A convergência de rendimento é normalmente medida comparando a renda per capita de um país com a de uma nação mais próspera, geralmente os Estados Unidos. Para a República Dominicana, essa proporção atingiu 32% em 2022, indicando que o padrão de renda do país é aproximadamente um terço do dos Estados Unidos. Isso contrasta com a América Latina como um todo, onde o padrão médio de renda é cerca de um quarto do dos Estados Unidos.

Com as políticas certas, o país tem potencial para se tornar uma economia avançada nos próximos 40 anos.

Convergindo na velocidade “azul”

O que é notável no progresso da República Dominicana não é apenas o nível de convergência, mas também sua velocidade em comparação com outros países da região. Ao examinar a velocidade média de convergência, ou a taxa de mudança na convergência de renda por década, fica evidente que a República Dominicana apresentou a maior velocidade média de convergência, ou “deslocamento para o azul”, da América Latina nos últimos 50 anos. O Panamá e o Chile alcançaram velocidades de convergência positivas igualmente significativas, mas ainda mais baixas, enquanto a maioria dos países da região experimentou velocidades de convergência muito baixas (“deslocamento para o verde”) ou negativas (“deslocamento para o vermelho”).

Apesar de enfrentar desafios, como a crise da dívida da década de 1980, a economia da República Dominicana tem convergido a um ritmo mais rápido. A velocidade de convergência aumentou de uma média de 3 pontos percentuais por década nos últimos 50 anos para quase 8 pontos percentuais por década mais recentemente. Esse desempenho notável pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a implementação de políticas sólidas, principalmente pelo banco central, melhorias na gestão das finanças públicas, uma base de exportação mais diversificada e flexibilidade estrutural da economia às mudanças nas condições globais.

Das raízes agrícolas ao dinamismo económico

Ao longo do último meio século, a República Dominicana transformou-se, primeiro de uma economia baseada principalmente na agricultura para uma economia mais voltada para a manufatura, apoiada pelo crescimento das zonas de livre comércio e, posteriormente, para uma economia impulsionada pelos serviços, reforçada pela exploração das terras do país, potencial turístico e expansão do sistema financeiro.

Hoje, o país mantém uma mistura equilibrada de indústrias e setores, incluindo agricultura, manufatura e serviços, e possui o sexto maior PIB per capita da América Latina em termos de poder de compra, superando gigantes regionais como Brasil e México.

Esse dinamismo desempenhou um papel crucial na redução da pobreza em dois terços nas últimas três décadas e na redução da desigualdade, com o coeficiente de Gini caindo um quarto, indicando uma tendência positiva contínua para uma distribuição de renda mais igualitária.

Esse progresso afetou a família dominicana média, cujo poder de compra quadruplicou nos últimos 50 anos, permitindo-lhes desfrutar de uma melhor qualidade de vida e maiores oportunidades económicas.

As políticas sólidas que levaram ao alto crescimento da República Dominicana exigiram ajustes oportunos de política, muitas vezes em resposta a choques e mudanças nas condições. Nesse sentido, os programas apoiados pelo FMI em várias crises desempenharam um papel importante.

Priorizando as reformas para o crescimento sustentado

Olhando para o futuro, há razões para acreditar que a República Dominicana pode sustentar seu alto crescimento. A equipe do FMI estima um crescimento potencial de 5% ao ano, semelhante à média dos últimos 50 anos.

Para estimular um maior crescimento potencial, a República Dominicana pode priorizar as principais reformas estruturais. Isso inclui melhorar a qualidade da educação para aumentar a produtividade da força de trabalho; concluir a reforma do setor elétrico para melhorar a distribuição, eliminar os apagões e aumentar a adoção de energia renovável; fortalecer a resiliência dos setores de turismo e agricultura contra desastres naturais e mudanças climáticas; abordar a informalidade do mercado de trabalho para melhorar a qualidade do emprego; melhorar ainda mais o clima de negócios para alcançar o status de grau de investimento para atrair níveis mais altos de investimento; e abraçar a tecnologia e promover a inovação.

Embora existam riscos à frente – particularmente aqueles associados à mudança climática – a implementação contínua de reformas destinadas a promover a produtividade pode ajudar a manter altas taxas de crescimento, abrir caminho para um futuro próspero para seu povo e, eventualmente, transformar a República Dominicana em uma economia avançada em aproximadamente 2060. Tal progresso representaria uma significativa “mudança para o azul” na história do país e serviria como evidência inegável de seu desenvolvimento contínuo.