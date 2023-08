Soldados chineses prometem sacrificar a vida num ataque contra Taiwan

Militares do Exército Popular de Libertação chinês surgem num vídeo de propaganda de Pequim que apresenta várias simulações de ataques contra Taiwan

“Chasing Dreams” (Perseguir Sonhos, em tradução livre) é o nome da nova série documental lançada pela China dedicada à forma como o exército de Pequim se está a preparar para atacar Taiwan.

Dividida em oito partes, a série foi transmitida na semana passada pela emissora estatal CCTV para assinalar os 96 anos do Exército Popular de Libertação (PLA) e, além de apresentar simulações de ataques militares, revela também testemunhos de dezenas de soldados que dizem estar prontos para sacrificar a a vida num eventual conflito com Taiwan.

“Se a guerra começar e as condições forem demasiado difíceis para retirar as minas navais num combate, nós vamos usar os nossos próprios corpos para abrir um caminho seguro para as nossas forças”, declarou Zuo Feng, mergulhador do PLA.

Li Peng, um piloto do batalhão Wang Hai, da força aérea do PLA, disse mesmo que o seu avião de combate seria “o último míssil a avançar em direção ao inimigo” no caso de não ter outras munições ao seu dispor.

Embora admita que seria doloroso perder companheiros em combate, Fan Lizhong, comandante de uma unidade de táticas especiais, salientou que é necessário manter a calma nestas situações e estar sempre pronto para lutar.